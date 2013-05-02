Поправить верстку на странице товара

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Завершен6 заявок152 просмотра

Что с некоторыми страницами (есть несколько таких страниц, почему то они выглядят криво)

вот одна из них

http://moipokupki.com.ua/books/216782.html

а вот как должна выглядеть http://moipokupki.com.ua/books/201245.html

HTML
12 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Понравилось работать. Все сделал в течении дня, быстро исправил ошибку. Будет нужно - еще обратимся. Рекомендую
Все хорошо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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