Нужна верстка двух страниц

В данный момент нужно подправить верстку практически готового сайта.

А вообще нужен верстальщик время от времени,

есть программист который не верстает, по этому нужно делать проекты как новые,

так и немного допиливать старые..

Просьба примерные сроки и цены главной и одной внутренней, нового сайта, спасибо.