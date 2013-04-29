Необходимо внести на сайт http://www.multidveri.ru/ изменения в соответствии с макетом дизайна, который прилагаю. Указывайте , пожалуйста, сроки, цены и по возможности ссылки на подобные работы.
Сделать одностраничник.
1. Нужно внести небольшие исправления на сайт http://seo.dvd-era.ru/
2. Сделать сайт такого же формата http://seo.dvd-era.ru/
Подробное т.з готово.
Сроки до 1 мая.
Просьба указывать цены.
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