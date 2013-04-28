Натянуть сайт на WordPress

Задача натянуть сайт на WP, добавить каталог с функцией заказа.

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Шаблоны сайта:

http://www.tecsna.tz7.ru/

http://www.tecsna.tz7.ru/company/

http://www.tecsna.tz7.ru/product/mesh/

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Каталог с функцией магазина

Пример: http://www.almetcentr.ru/metalloprokat/setka-pletenaya/

Фильтры и сортировки как в примере не нужны.

Таблица:

- "Наименование"

- "Ед. изм" (метры или тонны) (обсчитывать не надо, просто передать значение)

- "Кол-во"

- "Заказать" (кнопка заказать динамически добавляет в корзину)

Нужен буквально прайс из которого можно накидать в корзину позиции и оформить заказ без регистрации (отправляются данные о выбранных товарах, имя и номер тлф. заказчика).

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Ссылочка на схожую работу в портфолио увеличивает шансы забрать заказ.