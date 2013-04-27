Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке. Шаблон для Вордпрес. Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.
Верстка одностраничника parralax scrolling
Требую чистый валидный html+css+jquerry, кросброузерность, резиновый макет, parralax scrolling – т.е. пободные эффекты появления будут http://atwork.redbull.ua/?utm_source=Great+coverage_Package+DigiMedia
дизайн в psd, какие эффекты и куда прикрутить объяснит, что надо – дорисует!
Сделать надо быстро и качественно – поэтому рассматриваю только тех, кто уже имел опыт работы с параллакс эффектами!
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