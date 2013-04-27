Сделать верстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок263 просмотра

Сделать верстку сайта (объем страниц 20). Обязательно умение делать адаптивную верстку. Предпочтения отдаются людям умеющим рисовать дизайн сайтов, возможно потребуется доработка дизайна, дизайн и доработка оплачивается дополнительно. Пишите цены примерные за верстку одной страницы, хотя бы начальные. Если нет данных icq в профиле, пишите пожалуйста в заявке.

12 лет назад
onyx123123
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров