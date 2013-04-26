Верстка Drupal

Всем привет

Есть сайт goo.gl/80Ae8

По нему есть ряд задач по верстке

1. на главной странице есть слайдер на флеше. его нужно сверстать в html и сделать эффект переключения на js

2. есть тест goo.gl/BeNlT, который так же сделан на флеше, его нужно сверстать в html и сделать эффект переключения на js

3. поправить некоторые баги верстки в ie8

4. сверстать и интегрировать мобильную версию сайта - макеты при личном обсуждении

пишите стоимость и сроки на задачи 1-2, задачи 3-4 оценим отдельно в приватной беседе