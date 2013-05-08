Верстка на шаблоне bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок148 просмотров

Требуется сверстать односторничный сайт на на шаблоне bootstrap

работа под вебраузеры и под мобильные клиенты

Bootstrap
12 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Asped
Тагир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$80
4 дня
Хорошо выполнил задачу по переверстыванию шаблона.
Четкое задание, своевременная оплата. Советую.

Заявки фрилансеров

Asped
Тагир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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