Есть сайт со старой табличной вёрсткой. Нужно переверстать его на дивах. Около 3 страниц.
Верстка на шаблоне bootstrap
Требуется сверстать односторничный сайт на на шаблоне bootstrap
работа под вебраузеры и под мобильные клиенты
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Необходимо сверстать сайт из готового дезайна на шаблон Wordpress, дезайн в аттаче.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем адекватного исполнителя в команду проекта. Веб-дизайнер, верстальщик - лучше, если умеет и то, и другое "под ключ". Работа постоянная - создание посадочных страниц, настройка существующих (Wordpress), умение подключать формы подписки (GetResponse), также большим ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно переделать шаблон на joomla 2.5 с версии 1.5. Joomla используется в паре с ValueMart. Базовый шаблон был siteground-j15-69, однако переделали под тематику сайта. Сам пробовал перенести - неудачно, в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution. Дизайн готов. Технические характеристики: 1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
PSD to HTML,CSS,TWIG Сверстать макет по пиксельперфекту. под шаблонизатор twig. Одна тестовая страница, если устраивает качество ставим сотрудничество на поток, работы очень много. Дизайн профессиональный, прием проекта только ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сверстать дизайн игрового форума и натянуть форум на IPB 3.3.4 Сроки 1-2 дня. Хочу услышать цены.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад