Верстка сайта на MODx Revolution

Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution.

Дизайн готов.

Технические характеристики:

1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.

2.Верстка — статическая по ценру, ширина 1024 оптимизирована под 1000. Рекомендуемая минимальная разрешение монитора 1024 на 768.

3. Язык сайта - русский.

Перечень модулей и сервисов для реализации:

1. Динамическое меню - двухуровневое

2. Поиск

3. Структура сайта:

Два главных меню.

Каждый из пунктов вторго меню имеет второй уровень, который отображается на внутренней странице материала.

4. Установка слайдера на главной странице з возможносью его лекого редактирования в админ.панели.

Еффект слайдера - плавный переход.

4. Под главным баннером - реализовать розмещение7 блоков - направлений деятельности. Легкое управление ними в админ.панели.

5. Фотогалерея.

6. Хлебные крошки.

7. Структура внутренней страницы - визуально ее можно поделить на три части:

-левая колонка - вертинкальное меню (второй уровень);

-основна контентная часть;

-правая колонка - html-блок, где можна размещать посылания на статьи.

8. Внизу каждой страницы - лайки на соц. сети.

9. В футере продублированное главное меню сайта.

В заявках, пожалуйсата, проставте стоимость и сроки выполнения работы.