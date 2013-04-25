PSD to HTML,CSS,TWIG Сверстать макет по пиксельперфекту. под шаблонизатор twig. Одна тестовая страница, если устраивает качество ставим сотрудничество на поток, работы очень много. Дизайн профессиональный, прием проекта только ...
Верстка сайта на MODx Revolution
Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution.
Дизайн готов.
Технические характеристики:
1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.
2.Верстка — статическая по ценру, ширина 1024 оптимизирована под 1000. Рекомендуемая минимальная разрешение монитора 1024 на 768.
3. Язык сайта - русский.
Перечень модулей и сервисов для реализации:
1. Динамическое меню - двухуровневое
2. Поиск
3. Структура сайта:
Два главных меню.
Каждый из пунктов вторго меню имеет второй уровень, который отображается на внутренней странице материала.
4. Установка слайдера на главной странице з возможносью его лекого редактирования в админ.панели.
Еффект слайдера - плавный переход.
4. Под главным баннером - реализовать розмещение7 блоков - направлений деятельности. Легкое управление ними в админ.панели.
5. Фотогалерея.
6. Хлебные крошки.
7. Структура внутренней страницы - визуально ее можно поделить на три части:
-левая колонка - вертинкальное меню (второй уровень);
-основна контентная часть;
-правая колонка - html-блок, где можна размещать посылания на статьи.
8. Внизу каждой страницы - лайки на соц. сети.
9. В футере продублированное главное меню сайта.
В заявках, пожалуйсата, проставте стоимость и сроки выполнения работы.
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