Сверстать одну страницу на таблицах

Очень понравилось работать с Антоном. Он позитивный человек, хороший заказчик!. Почти всегда на связи, ставит интересные задачи, никаких проблем с оплатой. Более того Антон мне помог с изучением различных web технологий, за что я ему очень благодарен. С удовольствием продолжу сотрудничество с ним!..