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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Все быстро и в срок
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству!..
$50
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отличный программист. Всем рекомендую. В сроках не подвел. Сделал все качественно и главное качественно. Планирую и дальше сотрудничать с Иваном. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик и положительный человек. Чётко ставил задачи, во время оплачивал. От сотрудничества осталось положительное впечятление, с удовольствием его продолжу!
$300
8 баллов
12 лет назад
PrestaShop
Не много со временем затянул, но а так все сделал как хотел я - правки и замечания устранял быстро. советую, человек разбирается в движке prestshop
Ответный отзыв
Сотрудничество понравилось. Заказчик чётко ставил задачи и вовремя оплачивал их выполнение.
$20
10 баллов
12 лет назад
Было много дополнительных правок. Иван со всем справился был на связи и довёл работу до конца. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Антоном. Он позитивный человек, хороший заказчик!. Почти всегда на связи, ставит интересные задачи, никаких проблем с оплатой. Более того Антон мне помог с изучением различных web технологий, за что я ему очень благодарен. С удовольствием продолжу сотрудничество с ним!..
$20
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Рекомендую. Сделал все быстро и качественно. Все пожелания были учтены, только положительные эмоции. На относительно небольшом проекте не пришлось много объяснять, не было переделок и доделок, работа очень понравилась, сотрудничество ещё больше.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, чётко ставит задачи, оплачивает вовремя. Сотрудничество очень понравилось!..
HTML-верстка
9 отзывов
от $1
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $1
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
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Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
нет рейтинга