wp-stanislaw

Стас wp-stanislaw

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

omgh
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Отправка смс на номер мегафона через свой сайт
Все отлично
Всем рекомендую! Задача была выполнена в срок и предоставлена документация по скрипту.
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chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Исправить ошибку при выгрузке товаров на Bitrix
Этот человек не является заказчиком. Он посредник. Оплату 50% получил через месяц после выполнения работы. Претензий по работе не было. Еще месяц обещал оплатить остальные 50%. Так и не оплатил. Сегодня и вовсе удалил из контактов в скайпе.
Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Несколько проектов на верстку
HTMLJavaScript
Отличный работодатель! Отзывчивость и понимание! Четкая постановка задачи. Своевременная оплата! Рад быду сотрудничать.
Был доволен работой Юрия. Задача сделана на 5+ Очень культурный и сговорчивый человек. Всем рекомендую!
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Mikhail555
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$65
10 баллов
12 лет назад
Внести некоторые правки
Второе задание от Станислава... все по прежнему так как оно нужно... четкие задачи, своевременная проплата, вообщем приятно выполнять задания... продолжаем работать с этим заказчиком!!!
Я просто в восторге от работы с Михаилом. Он действительно профессионально и ответственно подходит к делу. Ключевое слово этого человека - качество. Высший пилотаж. Все сделано на 5+. Большое спасибо!
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Mikhail555
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$33
10 баллов
12 лет назад
2 мелкие правки интернет-магазина
HTML
Ну чтож... сотрудничество состоялось на ура... ен понимаю от куда у Станислава два отрицательных отзыва... человек пунктуален и приятен в общении... задачи поставил четко... можно работать и не бояться!!!
Очень культурный, а главное качественный исполнитель! Справился с задачей в нужный срок и без дополнительный правок. Плюсом ко всему предлагает интересные нестандартные решения для задач. От этого человека получил не только качественную работу, но и инструкции по поводу того, как все это работает. Приятно работать с таким человеком! Всем рекомендую!
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