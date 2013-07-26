wp-stanislaw

Кто прямо сейчас готов взяться за проект (параллакс+js). От меня т.з., PSD макеты, иногда HTML файлы, т.е. объяснить нюансы. От вас сроки и цена. Пишите в личку.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $606
Нужно создать 2 сайта на Битрикс: 1. Интернет-магазин 2. Сайт 1с-франчайзи с мелким интернет-магазинчиком Дизайны есть. 2-3 недели по срокам - нормально?Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $65
Вот сайт http://plitkadlyavseh.ru/ Необходимо подправить сайт. + создать категории меню по шаблону. Задание уже у вас. Цена - до 2000 руб. Сроки - 3 дня.Завершен12 лет назад
- $50
Необходим модуль калькулятора для http://dely.myod.it/baget.php?pid=67&vid=77 Как будете писать все равно — можно частично средствами движка, можно на чистом php. В шаблоне сделать мелкие правки, разработать и внедрить программную часть. Подробнее в файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $33
Необходим модуль калькулятора для http://dely.myod.it/baget.php?pid=67&vid=77 Как будете писать все равно - можно частично средствами движка, можно на чистом php. В шаблоне сделать мелкие правки, разработать и внедрить программную часть. Подробнее в файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
У нас существует проект - photodom.com Дизайн на базе Bootstrap 3. Сайт основан на нашем собственном PHP, MySQL. Обмен данными с сервером происходит через REST API (PHP, MySQL). Хотим сменить его движок ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Предыдущий программист исчез, когда написал 80% проекта на PHP, Symphony. Нужна будет сделать верстку и доработать недостающий код + исправить ошибки в готовом коде. От вас сроки, от меня т.з.Закрыт12 лет назад
- $35
Это полное т.з. (делов на 20-30 минут) Вот сам сайт: http://plitkadlyavseh.ru 1 правка: По первому приложенному скриншоту: в меню необходимо, чтобы раздел ФАБРИКИ раскрывал все фабрики ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт - donpion.ua В двух словах - изменение шагов в корзине - доработка страниц оформления - регистрация через соц сети. От вас требуется ответственность и немного времени. От меня т.з. Пишите ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $335
Нужен серьезный человек, который сможет сделать около 10 парсеров. Формат для парсинга http://www.chipxpert.ru/products/3892 как здесь. ПДФ нужен тоже ! Нужно что бы база была в CVS формате что бы ее можно было залить ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Логика такая - нажимаешь в меню на "наши модели и попадаешь на стр 1 с галереей, нажимаешь на фото попадаешь на стр 2 модели. В админке должна быть функция по загрузки фото ...Закрыт12 лет назад
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно подключение формы joomla к платежной системе uniteller. Версия joomla 2.5.11. Форма сделана с помощью chronoforms. Бюджет ограничен: 1000 руб. От вас сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $33
нужен макет прикрепленной страницыHTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен магазин на бесплатном движке вроде Joomla и WP. Есть дизайн и в psd, и в jpeg, остальные вопросы в личку. Сроки - до 3-х недель. Бюджет - 15000 руб.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо запрограммировать работу интерактивной карты для сверстанной страницы (во вложении). Прототип функционала можно увидеть здесь: hh.ru/employer/2261 (вкладка карта вакансий). - подсветка округа при наведении - ...Завершен12 лет назад
- $50
На нашем интернет-магазине маленькая проблема при выгрузке товаров (Битрикс) В таблице товаров на 1С следующие параметры: Акции Хит Бесплатная доставка Артикул Родина бренда Страна-изготовитель Доставка Картинка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $33
Нужна модификация импорта 1с Битрикс. На нашем интернет-магазине маленькая проблема при выгрузке товаров. В таблице товаров на 1С следующие параметры: Акции Хит Бесплатная доставка Артикул Родина бренда ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо выполнить программную часть и верстку каталога интернет-магазинов и промо-кодов. На чем создавать - выбирать вам. Предпочтительнее WordPress, Magento, может Yii Framework (не забывайте предлагать свои варианты). От вас примерные сроки и цены ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать сайт на основе имеющегося дизайна (дизайн скоро будет готов) На сайте можно будет регистрироваться, у каждого пользователя будет личный кабинет, через этот кабинет можно покупать товары (цифровые товары). Стоимость меняется в ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад