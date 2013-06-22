Дизайн + верстка cms PrestaShop

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок205 просмотров

Есть рабочий интернет магазин сантехники на движке PrestaShop 1.4 шаблон переделанный от монстров

От исполнителя нужно:

- новый дизайн (исходя уже из готовой структуры сайта)

- верстка

- сделать лаконичный, современный не нагруженный дизайн

- сроки

сайт http://santehshara.ck.ua

Более подробно уже обсудим с исполнителем

PrestaShop
12 лет назад
inity
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

I_V_A_N
Иван 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$300
5 дней
Не много со временем затянул, но а так все сделал как хотел я - правки и замечания устранял быстро. советую, человек разбирается в движке prestshop
Сотрудничество понравилось. Заказчик чётко ставил задачи и вовремя оплачивал их выполнение.

Заявки фрилансеров

I_V_A_N
Иван 
29 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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