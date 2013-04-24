Верстка по макету под Joomla 2.5+Virtuemart 2.0.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок157 просмотров

Здравствуйте, требуется специалист который сможе верстать как под Joomla так и под Virtuemart. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой немного измененный стиль. Соответственно на каждом бренде немного разное оформлением категорий и товаров).

Просьба оставлять заявки сюда кто не просто сможет сверстать макет под Joomla, но также оформлять категории и карточки товаров под Virtuemart. Сегодня вечером или завтра утром будет готово полное ТЗ, буду связываться со всеми отписавшимися здесь.

Joomla
12 лет назад
kosty56rus
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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