Верстка по макету под Joomla 2.5+Virtuemart 2.0.

Здравствуйте, требуется специалист который сможе верстать как под Joomla так и под Virtuemart. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой немного измененный стиль. Соответственно на каждом бренде немного разное оформлением категорий и товаров).

Просьба оставлять заявки сюда кто не просто сможет сверстать макет под Joomla, но также оформлять категории и карточки товаров под Virtuemart. Сегодня вечером или завтра утром будет готово полное ТЗ, буду связываться со всеми отписавшимися здесь.