Внести изменения в верстку сайта

Необходимо подкорректировать верстку сайта pupsobuv.ru в соответствии с макетами. С вас нужные правки (html и css).

Доступы к фтп дать не могу. Вам надо как-то скопировать главную и внутреннюю локально. Мне нужны исправленные css и html. Цена, сроки?

ps: фильтр (тот что слева) уже есть: pupsobuv.ru/category/detskaja-obuv/