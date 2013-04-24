Сверстать калькулятор доп. услуг (макета нет)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки154 просмотра

Добрый день.

Необходимо красиво оформить и сверстать калькулятор дополнительных услуг на нашем сайте

http://www.szdk.ru/бани-из-бруса/баня-из-бруса-3х4.html

Основные требования:

Калькулятор должен быть удобен и понятен конечному пользователю. Все должно быть интуитивно, наглядно, логично. Можно в минимализме. Данный калькулятор будет работать именно на этом сайте и именно с теми скриптами, которые на него уже установлены, про это нельзя забывать.

Цена и сроки?

HTML
12 лет назад
szdk
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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