Сверстать калькулятор доп. услуг (макета нет)

Добрый день.

Необходимо красиво оформить и сверстать калькулятор дополнительных услуг на нашем сайте

http://www.szdk.ru/бани-из-бруса/баня-из-бруса-3х4.html

Основные требования:

Калькулятор должен быть удобен и понятен конечному пользователю. Все должно быть интуитивно, наглядно, логично. Можно в минимализме. Данный калькулятор будет работать именно на этом сайте и именно с теми скриптами, которые на него уже установлены, про это нельзя забывать.

Цена и сроки?