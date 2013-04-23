Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). ...
Надо качественно поправить css
Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera.
Готовую верстку скину по скайпу.
Описание задачи:
- Меню, при активном разделе текст внутри картинки смещается верх.
- В подменю есть длинные название, их надо укоротить и замылить концы, название должны помещаться в картинку при наведении и когда активны
Подробнее можно обсудить в скайпе
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