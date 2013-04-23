Сверстать тему для wordpress

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Есть сайт с темой Photocrati (http://www.photocrati.com/). Мы сделали редизайн некоторых страниц и элементов, нужно их сверстать в тему на основе Photocrati. Детальное описание с превьюiками дизайна в задании в приложениии.

WordPress
12 лет назад
anatlys
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Был
5 лет назад

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