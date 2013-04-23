ИМ-на битриксе, изменить дизайн

имеются 2 сайта (интернет магазины на битриксе), используют одну базу данных

надо часть функций одного сайта перенести на другой и наоборот :)

-----maneras.ru

общее

верхняя полоса (полоса сверху)

- убрать пункты Обратная связь Заказать обратный звонок [email protected] и

- поместить туда меню "О компанииДоставкаОплатаПоставщикамСотрудничествоНовостиАкцииКонтакты"

сделать последний пункт ниспадающим вниз меню, как на http://viala.ru/ справа сверху

- убрать корзину из правого угла

шапка

- убрать поиск из правого блока

- поместить в правый блок корзину, оформление такое же, как на http://viala.ru/

горизонтальное меню и каталог

- сделать горзинонтальное меню уже с каждоый стороны на 5 пикселей

главная

- при нажатии на "в корзину" кнопка должна меняться на другую, а текст меняться на "в корзине" с ссылкой на корзину, как на http://viala.ru/

каталог

- при нажатии на "в корзину" кнопка должна меняться на другую, а текст меняться на "в корзине" с ссылкой на корзину, как на http://viala.ru/

- добавить текстовый раздел в каталог ниже блока товаров и сортировки

карточка товара

- при нажатии на "в корзину" кнопка должна меняться на другую, а текст меняться на "в корзине" с ссылкой на корзину, как на http://viala.ru/

а блок "купить в 1 клик" меняться на "оформить заказ", как на http://viala.ru/catalog/cosmetics/mac_fluidline_gel_cables_6_g/

- справа от блока "в корзину" поместить 2 вертикальных блока

ниже описания - 1 горизональный и дублировать "в корзину"

корзина

скопировать корзину (пустую и полную) с сайта viala.ru

-----viala.ru

вместо фильтра, который установлен сейчас (http://viala.ru/catalog/cosmetics/section/baza_pod_makiyazh/) установить фильтр с maneras.ru (http://maneras.ru/catalog/zhk-led-televizory/)