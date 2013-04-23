Сделать несложный темплейт для Wordpress. Дивная, валидная вёрстка. Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera и т.д. Скрин вышлю по скайпу. На все вопросы отвечу по Skype. Мой ник: ...
ИМ-на битриксе, изменить дизайн
имеются 2 сайта (интернет магазины на битриксе), используют одну базу данных
надо часть функций одного сайта перенести на другой и наоборот :)
-----maneras.ru
общее
верхняя полоса (полоса сверху)
- убрать пункты Обратная связь Заказать обратный звонок [email protected] и
- поместить туда меню "О компанииДоставкаОплатаПоставщикамСотрудничествоНовостиАкцииКонтакты"
сделать последний пункт ниспадающим вниз меню, как на http://viala.ru/ справа сверху
- убрать корзину из правого угла
шапка
- убрать поиск из правого блока
- поместить в правый блок корзину, оформление такое же, как на http://viala.ru/
горизонтальное меню и каталог
- сделать горзинонтальное меню уже с каждоый стороны на 5 пикселей
главная
- при нажатии на "в корзину" кнопка должна меняться на другую, а текст меняться на "в корзине" с ссылкой на корзину, как на http://viala.ru/
каталог
- при нажатии на "в корзину" кнопка должна меняться на другую, а текст меняться на "в корзине" с ссылкой на корзину, как на http://viala.ru/
- добавить текстовый раздел в каталог ниже блока товаров и сортировки
карточка товара
- при нажатии на "в корзину" кнопка должна меняться на другую, а текст меняться на "в корзине" с ссылкой на корзину, как на http://viala.ru/
а блок "купить в 1 клик" меняться на "оформить заказ", как на http://viala.ru/catalog/cosmetics/mac_fluidline_gel_cables_6_g/
- справа от блока "в корзину" поместить 2 вертикальных блока
ниже описания - 1 горизональный и дублировать "в корзину"
корзина
скопировать корзину (пустую и полную) с сайта viala.ru
-----viala.ru
вместо фильтра, который установлен сейчас (http://viala.ru/catalog/cosmetics/section/baza_pod_makiyazh/) установить фильтр с maneras.ru (http://maneras.ru/catalog/zhk-led-televizory/)
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