Landing page

Нужно сделать очень срочно сайт визитку-посадочную страницу нужна версия в коде HTML для WP страница будет размещаться на поддоменах основного сайта,и будет шаблоном для новых сотрудников компании.На которой должна присутствовать, видео вставка с youtube, фотография человека,немного текста под фотографией, кнопка для перехода(регистрация по рефералке), кнопка перехода на основной сайт и кнопка с названием хочу такой сайт (или иные) Так же требуется форма захвата (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) отрисованная в стиле основного сайта защищенная капчей.

Цветовая гамма должна быть соблюдена в соответствии с основным сайтом.с готовыми шаблонами не стучаться.

Сроки выполнения-вчера))