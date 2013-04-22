Landing page

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно сделать очень срочно сайт визитку-посадочную страницу нужна версия в коде HTML для WP страница будет размещаться на поддоменах основного сайта,и будет шаблоном для новых сотрудников компании.На которой должна присутствовать, видео вставка с youtube, фотография человека,немного текста под фотографией, кнопка для перехода(регистрация по рефералке), кнопка перехода на основной сайт и кнопка с названием хочу такой сайт (или иные) Так же требуется форма захвата (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) отрисованная в стиле основного сайта защищенная капчей.

Цветовая гамма должна быть соблюдена в соответствии с основным сайтом.с готовыми шаблонами не стучаться.

Сроки выполнения-вчера))

HTMLWordPress
12 лет назад
kkos5849
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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