Верстка psd-макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка307 просмотров

Нужна html+css вестка psd макета.

CSSHTML
12 лет назад
zzakirow
Зуфар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Евгений выполнил работу раньше назначенного срока. И качественно.
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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