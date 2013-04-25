Поправить верстку сайта для iphone, ipad

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки115 просмотров

Необходимо поправить текущую верстку для корректного отображения в iphone и ipad

Ссылка будет предоставлена выбранному исполнителю.

12 лет назад
onlineproject
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ap6y3
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Быстро и качественно! Рекомендую
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Ap6y3
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад