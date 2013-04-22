Преимуществом будет опыт работы с ХостЦМС и результат в виде готового к подключению шаблона, но возможны и другие варианты. Указывайте цены и сроки, пожалуйста.
Требуется кроссбраузерная верстка под Джумла
Требуется кроссбраузерная верстка под Джумла.
17 страниц + js.
Пример страниц - приложил. PSD имеется.
Заявки фрилансеров
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