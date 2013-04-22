Требуется верстальщик (постоянное сотрудничество)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок240 просмотров

Требуется верстальщик для постоянного удаленного сотрудничества. Периодические разовые работы, в основном - верстка промо-страниц.

Оплата почасовая: 150 рублей в час.

12 лет назад
dx37
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Корректная ХТМЛ5 вёрстка 3х страниц.

    Интересует стоимость и сроки корректной ХТМЛ 5 вёрстки данного проекта(файлы в атаче) Ищу человека для дальнейшего плодотворного сотрудничества с вменяемыми ценами и руками из правильного места. Отписывайте в тему свой скайп ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка на Bootstrap.

    Требуется верстка с использованием bootstrap довольно насыщенной страницы. Возможно дополнительные задачи с интеграцией или написанием с 0 javascript плагинов(jQuery). Требования HTML5/CSS3 jQuery кроссбраузерность ...

    BootstrapHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Fly-page для Virtuemart 2.0 (Joomla 2.5.8)

    $50

    Необходимо сделать fly-page для товаров Virtuemart. Особенность в том что должна генерироваться страница совершенно не связанная с основным дизайном сайта и без каких либо меню и блоков, а в точности как на картинке в ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна верстка, сайт на Битриксе

    Есть тестовый сайт test001.mcdir.ru/ , его нужно довести до ума и выполнить несколько заданий. Например: - сделать верстку шаблона, чтобы сайт был ровным во всех браузерах ИЕ, Мозилла, Опера, Гугл, Яндекс ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптация DLE шаблона под версию 9.8

    Есть рабочий шаблон для dle, делали еще под бородатую версию, до 9.6 своими силами делал апдейты под изменения в шаблонах. Сейчас стоит нужда оптимизировать шаблон в соответствии с новыми шаблонными функциями, поправить корявости верстки, ...

    DLE
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить стили html шаблона

    Имеется html шаблон (во вложении). Вроде как он адаптивный. Большие экраны его корректно отображают, но с остальными - беда – верхнее меню не отображается. Плюс проблемы с размером заголовков. Нужно поправить файл стилей ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реализовать аналогичный функционал

    Есть небольшое дополнение к сайту на флэш, необходимо реализовать, аналогичный функуионал – не на флэш: http://www.saksfifthavenue.com/main/ProductDetail.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374306418060&amp;PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524446541888&amp;R=883965718285&amp;P_name=3.1+Phillip+Lim&amp;N=306418060&amp;bmUID=jU1rWzA Что именно интересует: Разработка странички на белом фоне с одним фото и видео-файлом. При ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад