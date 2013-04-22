Интересует стоимость и сроки корректной ХТМЛ 5 вёрстки данного проекта(файлы в атаче) Ищу человека для дальнейшего плодотворного сотрудничества с вменяемыми ценами и руками из правильного места. Отписывайте в тему свой скайп ...
Требуется верстальщик (постоянное сотрудничество)
Требуется верстальщик для постоянного удаленного сотрудничества. Периодические разовые работы, в основном - верстка промо-страниц.
Оплата почасовая: 150 рублей в час.
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