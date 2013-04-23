Поправить стили html шаблона

Имеется html шаблон (во вложении). Вроде как он адаптивный. Большие экраны его корректно отображают, но с остальными - беда – верхнее меню не отображается. Плюс проблемы с размером заголовков.

Нужно поправить файл стилей шаблона: убрать лишнее, исправить ситуацию с меню, размером букв, может, еще что-то. В общем, нужно сделать из того, что есть конфетку – адаптивный, кроссбраузерный шаблон.

Предлагайте цену/срок.