Имеется сайт и баннер для брендирования на flash. Требуется разместить данное брендирование на сайте.
Поправить стили html шаблона
Имеется html шаблон (во вложении). Вроде как он адаптивный. Большие экраны его корректно отображают, но с остальными - беда – верхнее меню не отображается. Плюс проблемы с размером заголовков.
Нужно поправить файл стилей шаблона: убрать лишнее, исправить ситуацию с меню, размером букв, может, еще что-то. В общем, нужно сделать из того, что есть конфетку – адаптивный, кроссбраузерный шаблон.
Предлагайте цену/срок.
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