Сайт на livestreet

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки109 просмотров

Здравствуйте, если кто-то владеет навыками работы с CMS на livestreet, то мне нужно доверстать сайт.

http://pet-connect.ru/

Оплату обговорим!

12 лет назад
Kezzler
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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