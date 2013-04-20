Необходимо доверстать страницы, есть готовые сверстанные страницы (см. вложенные файлы), кое где поправить расположение блоков, где увеличить расстояние. Работы у нас достаточно, так что рассчитываемым на дальнейшее сотрудничество.
Сверстать сайт + подсоединить к почте форму
Есть диз сайта.
Нужно его сверстать + форму отправки данных присоединить к mail
Диз - в приложении
Моментальная Постоплата.
ЯД
В заявках прошу указывать сроки.
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