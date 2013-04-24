Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок195 просмотров

1. Необходимо реализовать дизайн сайта согласно прикрепленным макетам

http://astro.myfog.ru/ (Нужно сверстать и натянуть шаблон на джумлу 2.5.6)

2. Добиться правильной работы раскрывающихся п. меню.

3. Кроссбраузерность

4. Стандартизация отступов и интервалов

Указывайте дату, месяц и год рождения.

Joomla
12 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

polariswdev
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$65
3 дня
Сергей отличный специалист! Работу сделал качественно в оговоренные сроки за умеренное вознаграждение. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую! Особо хочется отметить спокойствие, терпение и адекватность. Сергей, еще раз спасибо!

Заявки фрилансеров

polariswdev
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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