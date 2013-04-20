Доброго времени суток. Есть WordPress шаблон (Engine: 3.3.1). Из него необходимо получить только html файлы c scc и со скриптами. Спасибо.
Сверстать макет для Wordpress из PSD
Требуется сверстать макет psd под вордпресс.
Верстка должны быть валидной, без лишнего кода, кроссбраузерной.
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