Разработка несложного шаблона для DLE

Требуется разработать несложный дизайн софт-портала (хотя, в данном случае, разработать, это очень громко сказано) и натянуть его на DLE. Если коротко, то 100% устраивает дизайн www.softportal.com

Если на softportal.com переключиться на фиолетовую цветовую схему (справа в шапке), то можно увидеть всё, что я хочу от шаблона: мягкая палитра, легкие меню, без лишней графики, отсутствие «тяжелых» графических шапок блоков, малая высота шапки сайта (чтобы не приходилось листать сайт в надежде дойти до контента). Проще говоря, давно сделал бы рип Софтпорталовского дизайна, но хотелось бы что-то максимально приближенное и своё.

Я приверженец старого стиля и юзабилити (когда в моде был чистый html и каналы 33,6к), поэтому не хотелось бы тяжеленных шаблонов типа MainSoftware или Zeos.

К сожалению, бюджет проекта строго ограничен в пределах 130$ (4000 деревянных). Поэтому прошу не заявляться дорогие брендовые студии с предложением выполнить его за 100500$. По возможности сразу пишите сроки выполнения.