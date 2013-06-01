Разработка несложного шаблона для DLE

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки140 просмотров

Требуется разработать несложный дизайн софт-портала (хотя, в данном случае, разработать, это очень громко сказано) и натянуть его на DLE. Если коротко, то 100% устраивает дизайн www.softportal.com

Если на softportal.com переключиться на фиолетовую цветовую схему (справа в шапке), то можно увидеть всё, что я хочу от шаблона: мягкая палитра, легкие меню, без лишней графики, отсутствие «тяжелых» графических шапок блоков, малая высота шапки сайта (чтобы не приходилось листать сайт в надежде дойти до контента). Проще говоря, давно сделал бы рип Софтпорталовского дизайна, но хотелось бы что-то максимально приближенное и своё.

Я приверженец старого стиля и юзабилити (когда в моде был чистый html и каналы 33,6к), поэтому не хотелось бы тяжеленных шаблонов типа MainSoftware или Zeos.

К сожалению, бюджет проекта строго ограничен в пределах 130$ (4000 деревянных). Поэтому прошу не заявляться дорогие брендовые студии с предложением выполнить его за 100500$. По возможности сразу пишите сроки выполнения.

DLEHTML
12 лет назад
NeoLex
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$130
7 дней
Не стал оставлять отрицательный отзыв, но приятных впечатлений не осталось. Пропал, не доведя работу до конца, объявился через сутки после крайнего срока с уважительной причиной. В остатке имеем сорванные сроки и неприятный осадок…

Заявки фрилансеров

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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