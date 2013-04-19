Верстальщик

Студия ищет верстальщика для постоянного сотрудничества. Нам нужен человек, который хорошо умеет именно ВЕРСТАТЬ и производить качественный html-css. Знание CMS, JS/jQuery, PHP и т.д может быть плюсом, но по большому счету не так важно, в первую очередь нужна именно качественная верстка.

Второе качество, которое ждем от кандидата - ответственность. Частый онлайн, соблюдение сроков, доступность по контактам. Даже если вы работаете не слишком быстро, но тщательно, и готовы соблюдать ВАМИ назначенные сроки - можем поработать. Загрузка поначалу будет небольшая.

Оплата попроектно, по крайне мере на первые разы.

В аттаче - пример несложной страницы. Пишите, сколько времени и денег вам надо на верстку такого уровня.