Изменение вёрстки сайта на Shop-Script 5

Требуется изменить вёрстку сайта relaxsport.ru. Сайт работает на Shop-Script 5. В файе 110-site-app-design-editor.png скриншот админки, демо здесь http://demo2-ru.webasyst.com/webasyst/shop/

1. Необходимо на главной странице разделить белый фон образованный div container таким образом, чтобы он образовал несколько "островков".

2. На одном из них разместить слайдшоу с главной redpaddleco.com.

3. Ниже идут три блока, которые тоже взять с главной redpaddleco.com

4. Затем ещё один блок для текста.

Пункты 1-4 проиллюстрированы на прикреплённом изображении 1.png. Сохранить исходное стилистическое оформление relaxsport.ru (тени, края и т.д.).

5. Основное горизонтальное меню сайта скрыть, но таким образом, чтобы его можно было отобразить в любой момент, например, заккоментировать.

6. Вместо него вставить точно такое же по стилю меню (подсветка активного пункта меню не нужна), но с выпадающими подпунктами. Пункты меню в файле ТЗ.doc.

Методы и способы исполнения допустимы любые, главное, сообщите мне потом куда и что рассовывали + кроссбраузерность.

Жду ваших предложений по цене и срокам.