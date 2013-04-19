Сайт на joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок244 просмотра

Нужно подобрать соответствующие модули установить и настроить на джумлу + верстка готового шаблона + дизайн некоторых побочных страниц.

Сколько будет стоить, и в какие сроки кто выполнит.

Joomla
12 лет назад
kolyok01
Николай 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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