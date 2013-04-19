Поправить верстку главной страницы и сверстать каталог. Наполнить контентом каталог (предоставим).
Верстка макета интернет-магазина
Есть готовый дизайн + динамический прототип интернет-магазина бижутерии.
Нужно сделать верстку и "натяжку" на InSales дизайна и последующую настройку CMS.
Материалы для ознакомления вышлю кандидатам.
Стоимость 7000 руб.
Заявки фрилансеров
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