Сверстать страничку (срочно)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок203 просмотра

Уважаемые мастера, добрый день!

Срочно нужно донести до аудитории подробности об организации домашнего детского садика.

Надо сверстать приятный сайт-одностраничник с премодерируемыми комментариями и чем-то вроде меню вверху (знаю, что на одностаничниках можно делать ссылки на определенное место на этой же страничке, чтобы не проматывать; вот такие ссылки на части текста разместить сверху).

Без дизайна, картинок и прочих красивостей - только цвет фона, странички и хедера с заголовком.

Просто сверстать и прикрутить форму для комментариев с капчей.

Это должно быть для Вас просто и быстро, а для нас ненакладно. Это временное решение, поэтому индивидуальный дизайн, СЕО, и сложные-долгие-дорогие варианты не предлагать. Домен (com и рф) и хостинг уже (джино) есть, от Вас - то, что надо залить на хостинг.

Кто готов взяться за работу, сообщайте, сколько это у Вас стоит и сколько займет времени.

Плачу яндекс-деньгами. Возможна частичная предоплата.

С уважением, Бочкарева Евгения.

12 лет назад
Bochkaryova
Евгения 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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