Необходимо адаптировать шаблон дизайна для instant cms, согласно Техническому заданию. Главная страница сайта – добавить главное меню, дублирующее его боковое меню, форму для авторизации пользователя, слайд-шоу из фотографий, блок с последними сообщениями форума, обновлениями ...
Верстальщик, который знает только стили
Здравствуйте.
Я верстальщик.
Нужен человек, который знает стили и понимает верстку.
Предлагаю сотрудничество в следующем.
Я работаю на джумле и на друпале.
Я делаю вывод, настраиваю движок - Вы верстаете только стилями и, при необходимости, jquery.
Весь исходный код для верстки делаю я и сложные моменты на jquery делаю я.
Так что Вам нужно знать только стили и желательно jquery (можно подучить основы со временем).
Стоимость простой визитки - от 150 гривен.
Напоминаю, Вам нужно оформлять сайты только стилями. Вы должны быть в Украине и доступны по телефону в оговоренный промежуток времени каждый день.
Готов выслушать всех и тех, у кого есть свои предложения.
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