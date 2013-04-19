Верстальщик, который знает только стили

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок228 просмотров

Здравствуйте.

Я верстальщик.

Нужен человек, который знает стили и понимает верстку.

Предлагаю сотрудничество в следующем.

Я работаю на джумле и на друпале.

Я делаю вывод, настраиваю движок - Вы верстаете только стилями и, при необходимости, jquery.

Весь исходный код для верстки делаю я и сложные моменты на jquery делаю я.

Так что Вам нужно знать только стили и желательно jquery (можно подучить основы со временем).

Стоимость простой визитки - от 150 гривен.

Напоминаю, Вам нужно оформлять сайты только стилями. Вы должны быть в Украине и доступны по телефону в оговоренный промежуток времени каждый день.

Готов выслушать всех и тех, у кого есть свои предложения.

JoomlajQuery
12 лет назад
inetdelo
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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