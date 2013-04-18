Нужно сверстать шаблон для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки111 просмотров

Есть готовый дизайн в PSD. Нужно сверстать в шаблон для дле последней версии (9.8)

Сам дизайн в джепеге можно посмотреть тут: http://www.kravot.co.il/diz/1.jpg и http://www.kravot.co.il/diz/2.jpg

Если чего будет не хватать, то дизайнер дорисует.

Оплата WMR.

DLE
12 лет назад
ArtemedoN
Артём 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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