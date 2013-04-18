Нужно сверстать шаблон для DLE

Есть готовый дизайн в PSD. Нужно сверстать в шаблон для дле последней версии (9.8)

Сам дизайн в джепеге можно посмотреть тут: http://www.kravot.co.il/diz/1.jpg и http://www.kravot.co.il/diz/2.jpg

Если чего будет не хватать, то дизайнер дорисует.

Оплата WMR.