Срочно требуется доработать сайт на WP

$13
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки129 просмотров

Добрый день, необходимо доработать сайт на WP. Работы на час-полтора

1 При прикреплении pdf файла к товару пропадает полное описание, исправить.

2 Изменить форму вывода товара (списком вместо плитки)

3 В товаре убрать «похожие товары»

4 Убрать превью в категориях товаров

5 Сделать, чтобы боковое меню выводилось на всех уровнях (сейчас только до 2-го)

Детали с исполнителем.

Сделать нужно поскорее.

WordPress
12 лет назад
butterflyoksana
Оксана 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Срочная вёрстка макетов из CDR в HTML

    $200

    Срочная вёрстка макетов из CDR в HTML Вёрстка главной практически готова. Бюджет: 6000 рублей Срок: сегодня Оплата строго по факту исполнения: на карту любого банка.

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать главную страницу

    Нужна кроссбраузерная блочная верстка. IE 7+ нормальные браузеры - современные версии В верстке потребуется подключение нестандартного шрифта (шрифт имеется) и jquery карусель для слайдера. От вас сроки ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Трехуровневое меню в шаблоне html c jQuery

    $10

    Требуется настроить трехуровневое меню в шаблоне html по клику как на http://urls.by/3ju + анимировать 3й уровень при нажатии. Работы минут на 30-40 максимум. Первый верхний пункт открыт по умолчанию, его можно ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Word doc в HTML

    Во вложении вордовский файлик с тремя табличками. Задача перевести таблички в html, полностью очистить их от стилей.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка дизайна с паралаксом

    Требуется выполнить качественную верстку с использованием паралакс! Сайт будет работать на системе управления МодХ так что верстать необходимо под нее. Готов рассмотреть возможность верстки с прекруткой к системе управления. Интересует ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать страницу html по шаблону

    Шаблон: http://seduce-her-tonight.ru/products/chas.html Текст и картинки взять отсюда: http://seduce-her-tonight.ru/products/harizmatik/ Необходимо: 1. Перенести продающий текст и оформить как в шаблоне. 2. Добавить картинки. 3. Исправить недочеты (если будут) ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад