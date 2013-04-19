Необходимо оперативно внести несколько исправлений в верстку, верстка нетривиальная, но объем небольшой – на день-полтора работы. бюджет 3000р, оплата по факту. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с профессионалом, обещаем много интересных во всех планах ...
Трехуровневое меню в шаблоне html c jQuery
Требуется настроить трехуровневое меню в шаблоне html по клику как на http://urls.by/3ju
+ анимировать 3й уровень при нажатии. Работы минут на 30-40 максимум.
Первый верхний пункт открыт по умолчанию, его можно скрыть при нажатии на название.
Прикрепляю превью макета, с которым нужно работать.
Оплата WMR. до 10 долларов. Оплата по факту. Жду от вас срок и стоимость.
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