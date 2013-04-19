Трехуровневое меню в шаблоне html c jQuery

Требуется настроить трехуровневое меню в шаблоне html по клику как на http://urls.by/3ju

+ анимировать 3й уровень при нажатии. Работы минут на 30-40 максимум.

Первый верхний пункт открыт по умолчанию, его можно скрыть при нажатии на название.

Прикрепляю превью макета, с которым нужно работать.

Оплата WMR. до 10 долларов. Оплата по факту. Жду от вас срок и стоимость.