Заверстать корректно работающие кнопки соцсетей

Есть верстка сервиса комментирования товаров, в которой присутствуют кнопки социального шаринга для товара и для отзывов о товаре (все на 1 странице). Кнопки G+, Fb, Twitter.

Нужно заверстать таким образом, чтобы кнопки шаринга товаров подхватывали фото, товар и его описание, а кнопки шаринга отзывов подхватывали отзыв.

http://creartion.com.ua/voices/