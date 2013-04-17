Добрый день. по существу 5 страниц. форма заказа - заполняешь несколько полей и на почту приходит письмо с этими данными. CMS самописной не надо. админки не надо.
Web-мастер в Липецке
Ищем сотрудника на вакансию WEB-МАСТЕР. Причина появления вакансии расширение бизнеса и рост объемов работы. Компания «Имарк», сфера деятельности Internet-продвижение.
Обязанности:
•Сверстать макет сайта на движке
•Создать все необходимые страницы
•Подобрать и добавить изображения, видео и фото, соответствующие дизайну и тематике
Требования:
•Знание html
•Знание CorelDraw и Photoshop
•Опыт работы с CMS приветствуется
•Опыт наполнения сайтов (желательно)
•Обязательно из Липецка
Условия: обязательно обучение стандартам компании, постоянные объемы работы, система оплаты сдельная, прозрачная, возможен свободный график, официальное оформление.
(4742) 22-34-89 e-mail: [email protected]
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