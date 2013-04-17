Web-мастер в Липецке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка135 просмотров

Ищем сотрудника на вакансию WEB-МАСТЕР. Причина появления вакансии расширение бизнеса и рост объемов работы. Компания «Имарк», сфера деятельности Internet-продвижение.

Обязанности:

•Сверстать макет сайта на движке

•Создать все необходимые страницы

•Подобрать и добавить изображения, видео и фото, соответствующие дизайну и тематике

Требования:

•Знание html

•Знание CorelDraw и Photoshop

•Опыт работы с CMS приветствуется

•Опыт наполнения сайтов (желательно)

•Обязательно из Липецка

Условия: обязательно обучение стандартам компании, постоянные объемы работы, система оплаты сдельная, прозрачная, возможен свободный график, официальное оформление.

(4742) 22-34-89 e-mail: [email protected]

CorelDRAWHTML
12 лет назад
imark-r
Алёна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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