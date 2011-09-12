Переверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка94 просмотра

добрый день,

Есть сайт выполненный давно и не особо качественно табличной верстке zdorove.kiev.ua

необходимо перевестать главную страницу и страницу второго уровня в блочной верстке.

Если надо исходники дизайна в фотошопе - вышлю.

12 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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