Сверстать дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок274 просмотра

во вложении превью, выбранному исполнителю будут выслан psd

требования: совместимость IE7 и выше, мозилла, хром

оплата 20$

12 лет назад
elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Все хорошо, из приятного - не просил, да и макета не было, но в архиве пришла, сверстанная по собственной инициативе исполнителя, внутренняя страница .
Рекомендую!

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LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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