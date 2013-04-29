Сделать верстку страниц в HTML по PSD файлу Количество страниц: 1. Главная 2. Наши работы 2.1 Раздел 2.2 Галерея 3. Контакты 4. Остальные, похожие ...
Сверстать дизайн
во вложении превью, выбранному исполнителю будут выслан psd
требования: совместимость IE7 и выше, мозилла, хром
оплата 20$
Выбранный исполнитель
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