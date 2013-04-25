Нужно сверстать страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки350 просмотров

Имеется сайт по гостиницы, что нужно сделать сверстать галерею на сайте, бронирование чтобы люди могли бронировать, красиво цены были указаны и описание номеров, шапку сделать более красочной + установить либо посоветовать и помочь установить на хостинг + домен! Пример сайта конкурента http://www.duna-hotel.com/index.html! Сайт в прикрепленном файле код html,css! Укажите сроки и + стоимость!

CSSHTML
12 лет назад
123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$90
3 дня
Хороший специалист своего дела, много чего объяснил, показал и помог. В дальнейшем будем сотрудничать.
Оплата и ТЗ без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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