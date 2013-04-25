Нужно сверстать страницы

Имеется сайт по гостиницы, что нужно сделать сверстать галерею на сайте, бронирование чтобы люди могли бронировать, красиво цены были указаны и описание номеров, шапку сделать более красочной + установить либо посоветовать и помочь установить на хостинг + домен! Пример сайта конкурента http://www.duna-hotel.com/index.html! Сайт в прикрепленном файле код html,css! Укажите сроки и + стоимость!