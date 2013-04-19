Требуется свестать три страницы. Кроссбраузерность (свежие версии браузеров). Верстка блочная. На странице konkurs галерея таблицей. Срок: 17.04 к вечеру.
Обновить шапку на сайте с CMS Wordpress
Доброго времени суток!
Необходимо обновить шапку на сайте с CMS Wordpress.
Адрес сайта твой-стиль_точка_ком. Макетец в приложении.
Если кратко: нужно пропорционально вёрсткой уменьшить логотип, который сейчас лежит в отдельной дивке, и на заднем фоне обновить через ФТП подложку с текстом внизу: "Именникам скидка 10% Накопительные скидки Подарочные сертификаты."
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