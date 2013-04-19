Обновить шапку на сайте с CMS Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок170 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо обновить шапку на сайте с CMS Wordpress.

Адрес сайта твой-стиль_точка_ком. Макетец в приложении.

Если кратко: нужно пропорционально вёрсткой уменьшить логотип, который сейчас лежит в отдельной дивке, и на заднем фоне обновить через ФТП подложку с текстом внизу: "Именникам скидка 10% Накопительные скидки Подарочные сертификаты."

WordPress
12 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

cms_code
Алексей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Алексей прекрасно справился с проектом. Сделал всё быстро и по ТЗ. Рекомендую его как хорошего специалиста по WP :)
Четко поставленное задание. Быстрая проверка и оплата. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

cms_code
Алексей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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