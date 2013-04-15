Экскурсии Google Maps

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок210 просмотров

Нужно согласно инструкции при помощи Google Maps составить около 100 пешеходных маршрутов по достопримечательностям городов мира для туристов. Описание есть на английском (надо только копировать). Перечень городов предоставляется.

подробности http://rghost.ru/45318565

Оплата 250 рублей после проверки каждого.

12 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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