Порезать картинку на HTML. Синий квадрат в отдельный DIV. ВСЕ надписи на сером фоне в DIV или SPAN. Внутри синего DIV можно таблицу. Предусмотреть воможное деление синего DIV на 2 часи по горизонтали. Чекбоксы КАРТИНКА! ...
Экскурсии Google Maps
Нужно согласно инструкции при помощи Google Maps составить около 100 пешеходных маршрутов по достопримечательностям городов мира для туристов. Описание есть на английском (надо только копировать). Перечень городов предоставляется.
подробности http://rghost.ru/45318565
Оплата 250 рублей после проверки каждого.
Заявки фрилансеров
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