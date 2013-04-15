Требуется html верстальщик. Оплата работы почасовая. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так ...
Верстка сайта с дальнейшим продвижением
Есть готовый старый сайт нужно перенести на новый дизайн.Дизайн тоже есть.
Дальнейшее продвижение сайта в поисковиках.
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