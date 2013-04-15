Верстка сайта с дальнейшим продвижением

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок188 просмотров

Есть готовый старый сайт нужно перенести на новый дизайн.Дизайн тоже есть.

Дальнейшее продвижение сайта в поисковиках.

Сроки?

Стоимость?

12 лет назад
Znachki
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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