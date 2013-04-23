Необходимы достаточные знания CSS и принципов вёрстки, т.к. используется собственная CMS Для профи, это работа на 1-2 минуты
Верстка под iPhone, Android
Есть 5 однотипных страниц, нужно отверстать под iPhone, Android
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