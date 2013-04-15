Сверстать несложный HTML шаблон-одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок202 просмотра

Требуется сверстать простой шаблон, с картинками, картинки что бы брались из сети. Одностраничник. Требования:

- что бы почтовый клиент читал шаблон безупречно

- легкий вес

- примитивная графика (логотип)

- возможность вставки текста самому

- одностраничник

- картинки из сети

Срочно.

HTML
12 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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