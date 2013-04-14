Сверстать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок240 просмотров

Сверстать сайт на ворд пресс.

Есть дизайн в PSD

Текста минимум, в основном картинки и 1 форма "вызова мастера онлайн"

програмировать эту форму не надо, её код можно взять с действующего сайта.

+Кроссбраузерность.

Жду ваши сроки и цены

12 лет назад
dis14
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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